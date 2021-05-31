Новая площадка для обучения открылась в мотошколе Мосгортранса
Вторая площадка для обучения открылась в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 мая.
— В мотошколе Мосгортранса открылась вторая площадка для обучения. Это два гектара со специальной разметкой для сдачи экзаменов и с зонами для продвинутых групп, — рассказали в ведомстве.
Обучение в мотошколе могут пройти дети от пяти лет, а также взрослые, отмечается в Telegram-канале департамента.
Ранее столичным водителям напомнили о правилах парковки.
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