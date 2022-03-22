Иностранные компании начали искать партнеров для управления бизнесом в РФ

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Иностранные компании с филиалами в РФ ищут локальных партнеров для управления бизнесом. Об этом во вторник, 22 марта сообщили специалисты в сферах консалтинга и инвестиций.

К примеру, компания Aspring Capital в прошлом году не зарегистрировала ни одного обращения по передаче управления активами партнеру в России, а за несколько месяцев 2022 года в организацию поступило уже десять подобных запросов.

Подобную тенденцию подтвердил директор консалтинговой компании Sputnik Group Евгений Пенкин. По его словам, ведутся переговоры как по передаче активов иностранных компаний для управления, так и для продажи. Заинтересованность в сделках такого рода проявляют не только зарубежный бизнес, но и российские инвесторы, передает РБК.

19 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад давит на ушедшие из России компании, чтобы они не возвращались. Никто не хочет терять российский рынок, ведь на Западе есть и прагматики, а не только пропагандисты, подчеркнул он.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Но сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.