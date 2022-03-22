На платформе «Город идей» стартовал проект «Московский лед»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На платформе «Город идей» начался проект «Московский лед». Туда можно направить идеи по развитию городских катков. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

— Он состоит из трех этапов. В рамках первого этапа «Предлагай» до 24 марта можно направить идеи по развитию и повышению функциональности катков в городских парках, их оформлению и проведению спортивных и развлекательных мероприятий, — говорится в сообщении.

На втором этапе — тематических обсуждениях — можно рассказать о своих любимых площадках, поделиться идеальным днем на катке и обсудить с другими участниками, каким должен быть каток во дворе. Отмечается, что есть возможность рассказать о своих впечатлениях о катке на ВДНХ и предложить изменения в его работе.

На третий этап — голосование — перейдут идеи участников, прошедшие экспертный отбор. Лучшие предложения будут реализованы Департаментом культуры Москвы и Комитетом по туризму.

Платформа «Город идей» появилась в 2014 году. Она позволяет москвичам напрямую участвовать в развитии ключевых сфер городского хозяйства. За восемь лет на платформе провели 36 проектов, коснувшихся двенадцати важных сфер жизни Москвы. Среди них электронные сервисы, культура, экология, здравоохранение, транспорт, городские услуги, предпринимательство, образование, социальная сфера, парки и спорт.