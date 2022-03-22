Новая версия мобильного приложения «Госуслуг» заработает до конца марта
Россияне смогут уже до конца марта перейти на обновленную версию мобильного приложения «Госуслуг». Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Максут Шадаев.
— Да, мы сейчас переходим на новую версию мобильного приложения. <...> Мы надеемся, что до конца марта мы перейдем на новую версию в IOS и Android, — пояснил он.
Глава ведомства подчеркнул, что новая версия приложения будет проще, надежнее и удобнее, передает ТАСС.
До этого Шадаев заявил, что первый российский маркетплейс софта отечественного производства может появиться в РФ уже в мае, его разработкой занимается Минцифры.
Для туристов из России запущена форма обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Отмечается, что форма поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России — через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, что позволит вернуть туристов домой.
Кроме того, Ростуризм вместе с Минтрансом, Росавиацией и МИД РФ постоянно работают над возвращением российских туристов из-за рубежа, организуют регулярные и чартерные рейсы.