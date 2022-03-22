Новая версия мобильного приложения «Госуслуг» заработает до конца марта

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Россияне смогут уже до конца марта перейти на обновленную версию мобильного приложения «Госуслуг». Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Максут Шадаев.

— Да, мы сейчас переходим на новую версию мобильного приложения. <...> Мы надеемся, что до конца марта мы перейдем на новую версию в IOS и Android, — пояснил он.

Глава ведомства подчеркнул, что новая версия приложения будет проще, надежнее и удобнее, передает ТАСС.

До этого Шадаев заявил, что первый российский маркетплейс софта отечественного производства может появиться в РФ уже в мае, его разработкой занимается Минцифры.

Для туристов из России запущена форма обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Отмечается, что форма поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России — через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, что позволит вернуть туристов домой.

Кроме того, Ростуризм вместе с Минтрансом, Росавиацией и МИД РФ постоянно работают над возвращением российских туристов из-за рубежа, организуют регулярные и чартерные рейсы.