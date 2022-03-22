«Международное право фактически не работает»: в Кремле объяснили антироссийскую истерию на Западе

Фото: Администрация президента РФ

В связи с нарастающей русофобией на Западе международное право практически не работает, что ограничивает Россию в вопросах защиты своих граждан за рубежом. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента задали вопрос о том, обсуждаются ли в правительстве способы защиты соотечественников вне границ РФ.

— Очень мало каких-то мер возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает. Истерика такая, что она не дает возможности принимать европейцам какие-то трезвые решения. Поэтому для русских, которые живут за границей, для русскоговорящих, сейчас действительно очень сложные времена, — передает слова Пескова РИА Новости.

17 марта в МИД РФ призвали соотечественников за рубежом сообщать о случаях травли в представительства России. В министерстве подчеркнули, что случаи травли граждан РФ случались и на Украине. По ее словам, уже сейчас ведется сбор фактов нарушения прав мирных россиян, а Москва сможет защитить соотечественников за рубежом на законодательном уровне.