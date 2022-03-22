Андрей Бочкарев: На «Октябрьском поле» начался завершающий этап редевелопмента бывшей промзоны  

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Начались строительные работы в рамках завершающегося этапа редевелопмента бывшей промзоны «Октябрьское поле». Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На «Октябрьском поле», которое является одной из ключевых промзон столицы, подлежащих реорганизации, началось строительство финального этапа жилого квартала. Оно ведется в рамках первого в России договора о комплексном развитии территорий, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в рамках заключительного этапа будет построен детский сад на 100 мест и три жилых корпуса.

Редевелопмент промзоны завершат до конца 2024 года, добавил Бочкарев.

По его словам, в настоящее время строители огораживают площадку, а также проводят обустройство бытовых помещений и временных дорог. Параллельно специалисты приступили к разработке котлована. Работы идут в соответствии с графиком, уточнил заммэра.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова в свою очередь рассказала, что компания ведет комплексное развитие промзоны «Октябрьское поле» с 2015 года.

— Уже завершено строительство и введены в эксплуатацию три детских сада и восемь жилых корпусов, — отметила она.

По словам Тихоновой, на территории бывшей промзоны возвели школу для 800 учеников, поликлинику на 150 посещений, два детских сада, создано более 500 рабочих мест.

Ранее Бочкарев рассказал, что строительство школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» завершится в 2022 году. Она станет первым учебным заведением, построенным в рамках комплексного развития территорий промзон.