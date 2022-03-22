Володин анонсировал перенос отчета правительства РФ перед депутатами на 7 апреля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ежегодный отчет правительства России о результатах своей деятельности перед депутатами пройдет 7 апреля. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Ежегодно правительство отчитывается перед депутатами о результатах своей деятельности. Это закреплено в статье 114 Конституции РФ. <...> Сегодня поступает много обращений от наших граждан: о росте цен, импортозамещении, сохранении рабочих мест. В связи с этим приняли решение назначить отчет на более ранний срок — на 7 апреля, — заявил он.

Володин в своем Telegram-канале добавил, что председатель правительства в ходе подготовки к отчету встретится с фракциями, а министры — с профильными комитетами Госдумы.

До этого спикер ГД потребовал от Конгресса США объявить импичмент президенту Штатов Джо Байдену из-за финансирования украинского батальона «Азов». Конгрессу, считает парламентарий, необходимо покончить с двойными стандартами и призвать Байдена к ответу. Прочих решений, если Штаты являются правовым государством, быть не может, подчеркнул он.