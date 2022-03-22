Андрей Бочкарев: Завершены основные работы I этапа строительства станции Минская МЦД-4

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Завершены основные работы первого этапа возведения станции «Минская» перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, первый этап строительства станции «Минская» завершен уже на 98 процентов.

— На станции «Минская» будущего маршрута МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы I этапа. В настоящий момент ведутся пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно о начале строительных работ в рамках завершающегося этапа редевелопмента бывшей промзоны «Октябрьское поле». Заммэра города отметил, что в рамках заключительного этапа будут возведены детский сад на 100 мест и три жилых корпуса.

Также Бочкарев сообщил о расселении жителей 176 старых домов в рамках программы реновации в Москве. Он добавил, что 84 дома уже демонтировали по технологии умного сноса.