Андрей Бочкарев: Станция Петровско-Разумовская МЦД-1 построена на четверть

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Работы по строительству станции Петровско-Разумовская на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) завершены на 25 процентов. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на объекте возведут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). По его словам, он сумеет объединить Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, первый и третий маршруты Московских центральных диаметров, а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— В настоящее время на остановочном пункте Петровско-Разумовская МЦД-1 ведутся работы по строительству пассажирской платформы и устройству фундаментов будущего пассажирского вестибюля. Готовность объекта составляет 25 процентов, — рассказал Бочкарев.

Заммэра Москвы 19 марта рассказал о завершении строительства пассажирских платформ на станции Камушки МЦД-4. Также он рассказал, что на данном этапе между Смоленским и Киевским направлениями МЖД строят три новые станции.

Ранее Андрей Бочкарев оценил готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД. По его словам, она готова на 25 процентов.