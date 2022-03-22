Депутат предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне санкционного давления на граждан. Письмо с предложением направлено на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Он отметил, что в текущей ситуации освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой. Провести амнистию депутат предлагает по штрафам, указанным в главе 12 КоАП России, которые не представляют большой общественной опасности.

Амнистия не затронет штрафные санкции за управление транспортным средством в нетрезвом виде, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, передает RT.

21 марта стало известно, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за два месяца 2022 года 39 участников дорожного движения за дачу взятки. В отношении 12 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки».