Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне санкционного давления на граждан. Письмо с предложением направлено на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Он отметил, что в текущей ситуации освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой. Провести амнистию депутат предлагает по штрафам, указанным в главе 12 КоАП России, которые не представляют большой общественной опасности.

Амнистия не затронет штрафные санкции за управление транспортным средством в нетрезвом виде, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, передает RT.

21 марта стало известно, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за два месяца 2022 года 39 участников дорожного движения за дачу взятки. В отношении 12 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Читайте также:
Автомобили Депутаты Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте