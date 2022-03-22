Минобороны обнародовало видео уничтожения артиллерийской батареи на Украине

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Минобороны показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

— Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар, — отмечается в Telegram-канале министерства.

Видео: Минобороны

На видео демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. После этого показан огневой налет со стороны российской РСЗО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.