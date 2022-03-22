«Слухи преувеличены»: Краско опроверг новости о своей смерти

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Актер Иван Краско заявил, что «новость» о его смерти распространяет президент благотворительного фонда «Всюду жизнь» Юрий Подражанский.

— Не знаю, какая вожжа под хвост ему попала. Зачем это вообще было, я не понимаю, — сказал артист.

Глава фонда, сетует Краско, после этого даже не извинился перед ним. При этом актер заверил, что воспринял все с юмором, а также процитировал писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».

Краско за последнее время переболел коронавирусом и перенес микроинсульт. Однако артист готовится к спектаклю, который состоится в Театре имени Комиссаржевской 24 марта.

Он уточнил, что врачи в госпитале для ветеранов войн ухаживали за ним в течение 21 дня. Специалисты фактически поставили его на ноги, приводит слова Краско «КП-Петербург».

9 марта бывшая жена артиста Наталья Вяль заявила, что Иван Краско, перенесший в прошлом году инсульт, практически ничего не видит. По ее словам, 91-летний актер буквально на ощупь передвигался по студии ток-шоу, где принимал участие в съемках.

После нескольких госпитализаций в настоящее время актер находится дома. Как отметил его директор Вячеслав Смородинов, Краско пребывает в веселом настроении и много шутит.