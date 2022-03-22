Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на путях на востоке Москвы

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Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий

Трамваи № 36 и 37 задерживаются в районе остановки «Шоссе Энтузиастов». Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 3-й Владимирской улице из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 36 и 37, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также отмечается, что маршруты временно изменены.

20 марта автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе.

19 марта водитель повредил в Подмосковье восемь машин в попытке скрыться от ДПС.