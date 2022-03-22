Собянин объявил о старте испытаний в Москве первого российского электрического судна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ходовые испытания первого российского электрического судна стартовали в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 марта.

— Новые речные трамваи отечественного производства выйдут в рейсы уже этим летом. В тестовых плаваниях компания-подрядчик проверяет ход в холодную погоду, настраивает технику и скоро начнет работать над деталями салона, — сказал глава города.

Видео: Telegram / mos_sobyanin

Все суда, добавил он, имеют ледовый класс, что позволит им осуществлять регулярные перевозки круглогодично. Идеальными решениями для поездок пассажиров на них стали отсутствие выхлопов и бесшумность хода, подчеркнул Собянин.

Эксплуатация этих машин, по его словам, не причинит вреда окружающей среде. Будущие капитаны пройдут серьезный отбор, а первый из них, Алексей Зюзькевич, уже участвует в тестовых испытаниях.

По маршрутам Фили — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост в 2022 году начнут ходить девять электрических судов, уточнил мэр. Через два года их количество увеличится до 21, написал Собянин в Telegram-канале.