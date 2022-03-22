Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы на осень

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийские проверочные работы переносятся с весны на осень из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора во вторник, 22 марта.

— Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что в работах принимает участие большое число людей. Для предотвращения увеличения числа заболевших, добавил он, было принято решение о переносе мероприятий.

Те школы, что уже провели работы, не будут писать их повторно, уточнил Музаев. Проверочные работы, запланированные в компьютерной форме, также переносятся на осень, отмечает РИА Новости.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

21 марта Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. В проекте предлагается отменить в местах, где проводится аттестация, соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.

Помимо этого, ведомство предложило отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, где дети обучаются по всем предметам. При этом проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов запрещается, согласно документу, лишь в закрытых помещениях.