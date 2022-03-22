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Собянин: В «Технограде» заработала горячая линия по адаптации на рынке труда

Иван Юминов

Город
Собянин: В «Технограде» заработала горячая линия по адаптации на рынке труда
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Горячая линия по вопросам адаптации на рынке труда и дополнительного обучения заработала в «Технограде». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 марта.

— По номеру +7 (495) 033-00-13 москвичи, которые столкнулись или могут столкнуться с потерей работы или доходов, получат карьерную и психологическую поддержку. Им предложат курсы дополнительного образования или индивидуальную консультацию, — рассказал глава города.

Собянин: В «Технограде» заработала горячая линия по адаптации на рынке труда Фото: Telegram / mos_sobyanin

Программы повышения квалификации, объяснил он, предполагают очное обучение. Курсы бесплатны, а при их успешном прохождении выдается удостоверение государственного образца.

Горожанам доступны такие направления, как строительство и ремонт, ресторанный и гостиничный бизнес, инженерные специальности, а также креативные технологии. Курс по маркетингу и продвижению доступен для изучения в онлайн-формате, но с обязательной очной аттестацией, написал Собянин в Telegram-канале.

22 марта Собянин выделил дополнительные семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам. Данное решение, как подчеркивается, является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления. Москвичи могут получить помощь как в денежной форме, так и в виде электронного сертификата.

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