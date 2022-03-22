Белый дом анонсировал очередной пакет санкций против России

Фото: whitehouse

США в ближайшие дни раскроют детали новых санкций против России. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во вторник, 22 марта.

— У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни, — отметил Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома.

19 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Госдеп начинает «сползать» со своих «непоколебимых» позиций. Со стороны ведомства, считает он, прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, считает он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.