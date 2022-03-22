Москвич украл несколько видеокарт на 17 тысяч рублей из игрового клуба

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Россия, Москва, Жулебинский бульвар Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе Москвы неизвестный ограбил игровой клуб. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась сотрудница, работающая в игровом клубе на Жулебинском бульваре. Она сообщила, что неизвестный украл несколько видеокарт стоимостью 17 тысяч рублей со стационарного компьютера из игрового клуба, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя столицы, которого заподозрили в краже. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили из-под стражи по подписке о невыезде, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей украли из магазина на проспекте Мира. Девушка, обратившаяся в полицию, заявила, что вечером 12 марта неизвестный украл из торгового зала бутылку коньяка марки Courvoisier и стоимостью более 13 тысяч рублей.

В выходные с 18 по 21 марта неизвестный вынес из офиса столичной компании шесть ноутбуков. Общая сумма нанесенного ущерба составила 180 тысяч рублей.