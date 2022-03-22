В Кремле заявили, что операция на Украине проходит по плану

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специальная операция России на Украине идет в соответствии с планами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 марта.

— Она идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами, — сказал чиновник.

Москва, заверил он, изначально не рассчитывала, что операция займет несколько дней. Целью Вооруженных сил России, подчеркнул Песков, не является оккупация Украины.

При этом он добавил, что главной задачей военных в Мариуполе является очищение города от националистов. Песков отметил в эфире CNN, что часть украинцев сотрудничает с российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.