Мужчина украл из московского магазина продукты на три тысячи рублей

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Россия, Москва, район Капотня, 5-й квартал Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе Москвы неизвестный вынес товары из продуктового магазина на общую сумму не менее 2,5 тысячи рублей. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что неизвестный мужчина украл пять плиток шоколада на общую сумму 298 рублей, две упаковки ветчины, шесть упаковок сыра, пять упаковок сливочного масла, три упаковки форели на общую сумму 517 рублей, а после скрылся с места преступления. При этом уточняется, что в общей сложности нанесенный ущерб составил 2727 рублей. Уточняется, что магазин находится по адресу 5-й квартал, район Капотня.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 43-летнего иногороднего приезжего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». При этом мужчину отпустили из полиции по подписке о невыезде.

Ранее стало известно, что в ЮВАО житель столицы ограбил игровой клуб, украв несколько видеокарт. Размер нанесенного ущерба составил 17 тысяч рублей.

На проспекте Мира неизвестный мужчина украл бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей. По данному факту 21 марта правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».