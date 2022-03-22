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Диетолог Гинзбург рассказал, почему бесполезно скупать сахар

Лала Манушакян

Общество
Диетолог Гинзбург рассказал, почему бесполезно скупать сахар
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, почему не стоит скупать сахарный песок в магазинах.

— Сахар в виде песка, если так разобраться, человеку вообще не нужен, не стоит его так активно скупать. Добавление его в пищу делает ее вреднее, а человека при употреблении такой еды — менее здоровым, — отметил специалист.

Он добавил, что приемлемая и безопасная доза сахара составляет 12,5 грамма (две чайные ложки) в день. Некоторые ежедневно употребляют 20 граммов сахара, поглощая различные варенья, мед или конфеты. Такое количество может быть безопасным для молодых людей, находящихся в постоянной активности.

Однако особое внимание нужно уделять людям в пожилом возрасте, так как ежедневное употребление сахара может развить гипертонию, атеросклероз. Специалисты рекомендуют потреблять сахар в количестве, не превышающем десяти граммов, либо же исключить его из рациона полностью.

Также стоит учитывать, что хлеб, крупы, бобовые и макароны усваиваются в организме в виде сахара (глюкозы и фруктозы), поэтому они оказывают значительный вред здоровью.

— При употреблении сложных углеводов, например овсянки или гречки, та же самая глюкоза, образующаяся при расщеплении, поступает медленно. И все хорошо. А в конфетах и так далее углеводы быстрые, что вредно, — рассказал диетолог.

Фрукты и овощи помогут восполнить необходимое количество сахара, поэтому эксперты считают натуральные продукты хорошей заменой, передает «Взгляд».

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что такое явление, как скупка первоочередных продуктов питания — это стереотипная российская история. Однако сегодня не существует никаких оснований для массовой скупки сахара.

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