Советский актер Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет

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Советский и казахстанский актер театра и кино Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе Национального русского театра драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

— Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя, — говорится в сообщении.

Пресс-служба театра подробности смерти актера не уточнила, передает ТАСС.

Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве. Переехал в Москву. Участвовал в Великой Отечественной войне, на фронте был ранен. Несколько десятилетий состоял на службе Национального русского театра драмы имени Лермонтова. Самые известные работы артиста: киноэпопея «Освобождение» и комедия «Наш милый доктор». Померанцев — Герой Труда Казахстана и народный артист Казахской ССР. В 2018 году за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей был удостоен Ордена Дружбы.