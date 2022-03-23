Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Советский актер Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет

Георгий Соланович

Общество
Советский актер Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет
Фото: pixabay.com

Советский и казахстанский актер театра и кино Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе Национального русского театра драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

— Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя, — говорится в сообщении.

Пресс-служба театра подробности смерти актера не уточнила, передает ТАСС.

Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве. Переехал в Москву. Участвовал в Великой Отечественной войне, на фронте был ранен. Несколько десятилетий состоял на службе Национального русского театра драмы имени Лермонтова. Самые известные работы артиста: киноэпопея «Освобождение» и комедия «Наш милый доктор». Померанцев — Герой Труда Казахстана и народный артист Казахской ССР. В 2018 году за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей был удостоен Ордена Дружбы.

Казахстан Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте