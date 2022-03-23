Более 10 тысяч москвичей записались к нотариусу с помощью mos.ru

документы

С помощью портала mos.ru к нотариусу с момента начала его работы в июне 2021 записались более 10,2 тысячи жителей Москвы. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Там также уточнили, что всего горожане совершили более 13,5 тысячи предварительных онлайн-записей.

— Сейчас в сервисе представлено более 170 нотариусов. В электронном виде горожане могут записаться на получение более чем 40 нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до передачи заявлений и документов на регистрацию в Федеральной налоговой службе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, — уточнил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Евгений Козлов.

В Департаменте информационных технологий города подчеркнули, что чаще всего горожане записывались у нотариусу для удостоверения доверенности или согласия, оформления наследства и подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на портале mos.ru зайти в раздел «Услуги для жителей», перейти к вкладке «Документы», выбрать «Запись на прием к нотариусу» и нажать на кнопку «Получить услугу». После оформления заявки пользователь получит соответствующее уведомление по электронной почте и в личном кабинете на портале, а также список документов, необходимых у специалиста.

Для выполнения операции необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты столичных офисов «Мои документы» провели порядка 600 консультаций в видеоформате. Такая услуга стала доступна для горожан в 2021 году.