Завод по производству хлеба откроется в Ступине

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Новый завод по производству хлебобулочных изделий и полуфабрикатов откроется в Ступине до конца второго квартала этого года, передает портал «Подмосковье сегодня».

Предприятие будет работать на территории особой экономической зоны «Ступино квадрат». В реализацию проекта было инвестировано более 930 миллионов рублей.

После открытия предприятия в муниципалитете появится полторы сотни новых рабочих мест. На предприятии планируют производить как минимум 21 тысячу тонн готовой продукции в течение года.

Глава регионального Минсельхозпрода Сергей Воскресенский отметил, что необходимо нарастить объемы производства хлеба на территории области, чтобы продовольственная безопасность находилась на должном уровне.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается около ста предприятий, работающих в хлебопекарной отрасли. Общее число трудоустроенных в них граждан составляет 9000 человек.

Ранее стало известно, что торговые сети предложат отечественным производителям особые льготные условия.