Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завод по производству хлеба откроется в Ступине

Ирина Игнатенко

Общество
Завод по производству хлеба откроется в Ступине
Фото: depositphotos

Новый завод по производству хлебобулочных изделий и полуфабрикатов откроется в Ступине до конца второго квартала этого года, передает портал «Подмосковье сегодня».

Предприятие будет работать на территории особой экономической зоны «Ступино квадрат». В реализацию проекта было инвестировано более 930 миллионов рублей.

После открытия предприятия в муниципалитете появится полторы сотни новых рабочих мест. На предприятии планируют производить как минимум 21 тысячу тонн готовой продукции в течение года.

Глава регионального Минсельхозпрода Сергей Воскресенский отметил, что необходимо нарастить объемы производства хлеба на территории области, чтобы продовольственная безопасность находилась на должном уровне.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается около ста предприятий, работающих в хлебопекарной отрасли. Общее число трудоустроенных в них граждан составляет 9000 человек.

Ранее стало известно, что торговые сети предложат отечественным производителям особые льготные условия.

Читайте также:
Подмосковье Хлеб заводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте