Эксперт рассказал, какие инструменты пригодятся велосипедисту в долгой поездке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самыми основными инструментами, которые пригодятся велосипедисту в поездке, являются мультитул, шестигранные ключи, отвертки, а также запасная камера и заплатки к ней. Об этом рассказал руководитель велоклуба Константин Маркачев.

Он отметил, что самая частая проблема, с которой сталкиваются велосипедисты во время поездки — это прокол колеса. Велосипедисту потребуется иметь при себе минимальный набор инструментов, чтобы самостоятельно заменить камеру или поставить заплатку.

По его словам, запасная камера и заплатки к ней не занимают много места, и их стоит иметь при себе в поездке. Также при поездках на большие расстояния стоит взять с собой переносной насос для колес, его можно закрепить на раме велосипеда. Пригодятся и мультитул, шестигранные ключи, отвертки.

Маркачев советует для безопасного катания на велосипеде приобрести очки, специальные перчатки и шлем, передает РИАМО.

До этого Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона. Чтобы подготовить велосипед к началу весенне-летнего сезона, необходимо проверить его состояние, осуществить смазку деталей.