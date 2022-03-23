Энергетик объяснил, почему Европа не может отказаться от российских энергоносителей

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что США и страны ЕС испытывают проблемы из-за энергетического кризиса в мире. По его словам, европейские страны в ближайшее время не смогут отказаться от российских энергоносителей.

Он отметил, что США и страны ЕС в настоящее время испытывают проблемы, связанные с мировым энергетическим кризисом, который начался в 2021 году. Также ситуация ухудшается из-за необдуманных действий США и Европы и введения различных санкционных ограничений в отношении России.

По мнению Фролова, если президент США Джо Байден попытается уговорить европейские страны отказаться от российских энергоносителей, то потерпит фиаско.

— Можно попытаться убедить их отказаться полностью от российских энергоносителей. Но это будет означать чисто физическое прекращение деятельности европейской экономики как таковой, — пояснил эксперт в комментарии «360».

Поэтому, по его словам, невозможно вести речь об отказе ЕС от российских энергоносителей. В противном случае все цепочки в европейской экономике разрушатся.

Ранее американские эксперты сообщили, что отказ властей США от импорта российской нефти обнажил провалы в энергетической политике. Ставка Вашингтона на чистую энергетику не сыграла из-за отсутствия необходимого законодательного регулирования, передает ФАН.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, смогут ли европейские страны отказаться от поставок российского газа.