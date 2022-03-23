Лавров назвал возрождение однополярного мира конечной целью Запада

Фото: МИД РФ

Запад занимается сдерживанием своих конкурентов и ставит конечной целью возрождение однополярного мира. Об этом в среду, 23 марта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира, — заявил он.

Глава российского МИД добавил, что те события, которые сейчас происходят в мире, «не столько про Украину», а про попытки создать новый мировой порядок. Настоящий мировой порядок, по словам Лаврова, не опирается на международное право, но основан на правилах, которые диктует и требует выполнять Запад.

Украина, согласно мнению дипломата, была выбрана в качестве инструмента сдерживания России, которая пытается принимать самостоятельные решения на мировой арене. Аргументировал свою точку зрения руководитель дипломатического ведомства словами американского политолога Збигнева Бжезинского, который подчеркнул, что при дружественном Киеве Москва будет сильна, но республика в роли анти-России сильно ослабит РФ.

По этой же причине на Украине насаждался неонацизм, передает слова Лаврова ТАСС.

19 марта министр иностранных дел России рассказал о ходе переговоров с Украиной.