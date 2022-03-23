Эксперты оценили последствия возможной блокировки золотого резерва России

Фото: pixabay.com

Блокировка золотого запаса России, которую обсуждают в США, означает новые ограничения на покупку материалов и технологий, но такие ограничения ударят и по тем, кто их вводит. Такое мнение высказал заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий в РЭУ им. Г.В. Плеханова Валерий Масленников.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы не принимать золото к оплате за обязательства и в счет поставок различных поставок, материалов, технологий.

Он отметил, что в случае принятия подобного решения Запад также понесет потери.

— Тут ситуация двусторонняя, и еще неизвестно, кто лучше переживет эти санкции — мы или они, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, для России не окажется смертельной блокировка США российских золотовалютных резервов, у страны имеются необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов. По его словам, для того, чтобы минимизировать последствия заморозки резервов, России необходимо наладить сбыт своей продукции и ввести в оборот цифровой рубль, передает НСН.

Ранее сообщалось, что в США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму еще около 132 млрд долларов.