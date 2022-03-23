СМИ: Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва ЦБ РФ

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Четыре американских сенатора обсудят с министром финансов Штатов Джанет Йеллен внесенный в Конгресс две недели назад законопроект о введении вторичных санкций против лиц, задействованных в операциях с золотым резервом Центробанка РФ на 132 миллиарда долларов.

Последние недели помощники сенаторов работали над внесением изменений в данный законопроект. Законодатели предполагают, что американский Конгресс может взять его в работу уже на этой неделе. На портале Axios отметили, что аналогичная инициатива уже была внесена в Палату представителей Конгресса.

Примечательно, что президент США Джо Байден также имеет право вводить подобные санкции.

22 марта Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте» от санкций против России. Он отметил, что в санкционной политике в отношении России учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому данный эффект должен быть «преодолимым».

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.