Круглый стол для логистических и транспортных компаний пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В центре поддержки экономики Москвы 24 марта в 13:00 пройдет круглый стол «Логистика и транспорт. Консенсус между стейкхолдерами», в котором примут участие представители транспортных и логистических компаний.

Участники обсудят путь дальнейшего развития в новых условиях, а также возможные меры поддержки. Мероприятию окажет содействие Ассоциации менеджеров России. Оно входит в цикл круглых столов, посвященных поддержке предпринимательства. Подобные встречи уже проводились для ИТ-отрасли и ресторанного бизнеса. Трансляция круглого стола будет вестись на сайте центра.

Центр поддержки экономики Москвы оказывает информационное содействие предпринимателям города, в том числе по мерам поддержки. На сайте центра москвичи могут ознакомиться с федеральными и городскими мерами поддержки, а также задать вопросы, сообщить о проблемах и высказать предложения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета РФ по вопросам экономической поддержки общества и противодействия распространению коронавирусной инфекции.