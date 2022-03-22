Развитие ресторанного бизнеса в новых условиях обсудят в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве состоится круглый стол на тему «Колу на квас: импортозамещение в ресторанном бизнесе», участниками которого станут рестораторы, владельцы кафе и точек питания и эксперты отрасли.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 22 марта в 13:00.

Темой обсуждения третьего тематического круглого стола станет будущее ресторанов и кафе в новой реальности. Участники поднимут вопросы изменения цен и меню, а также меры поддержки для предпринимателей.

Трансляция мероприятия пройдет на сайте центра поддержки экономики Москвы, пишет официальный сайт мэра столицы.

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