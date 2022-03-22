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Развитие ресторанного бизнеса в новых условиях обсудят в Москве

Анастасия Колоскова

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Развитие ресторанного бизнеса в новых условиях обсудят в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве состоится круглый стол на тему «Колу на квас: импортозамещение в ресторанном бизнесе», участниками которого станут рестораторы, владельцы кафе и точек питания и эксперты отрасли.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 22 марта в 13:00.

Темой обсуждения третьего тематического круглого стола станет будущее ресторанов и кафе в новой реальности. Участники поднимут вопросы изменения цен и меню, а также меры поддержки для предпринимателей.

Трансляция мероприятия пройдет на сайте центра поддержки экономики Москвы, пишет официальный сайт мэра столицы.

Ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев считает, что в стране может увеличиться число заведений, в которых подают шаурму и чебуреки. По его словам, подобное может произойти на фоне приостановки работы некоторых иностранных сетей быстрого питания.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какой фастфуд может приобрести популярность в стране.

Шеф-повар, обладатель звезд Michelin Екатерина Алехина заявила, что антироссийские санкции должны стать стимулом для развития отечественного бизнеса.

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