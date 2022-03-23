ВДНХ пригласила москвичей на День ремесленника

Мастер-класс по росписи жостовского подноса

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Ко Дню ремесленника ВДНХ подготовила для горожан специальную программу. Гости выставки смогут посетить творческие занятия, театрализованные представления, а также принять участие в интерактивных играх и конкурсах.

Мероприятия пройдут 27 марта на площади Промышленности и у павильона № 47 «Дом ремесел» в «Парке ремесел».

Так, в 12:30, 14:30 и 16:30 на первой локации можно увидеть выступления артистов-акробатов, после чего желающих пригласят присоединиться к играм и конкурсам на свежем воздухе, к примеру, пройтись на ходулях или научиться жонглировать. Здесь же пройдут костюмированные шествия музыкантов.

В «Парке ремесел» будет работать ярмарка-выставка изделий ручной работы. Она будет открыта с 12:00 до 18:00.

Все желающие смогут посетить творческие занятия и познавательные лекции в павильоне № 47 «Дом ремесел». В 12:00 гости смогут узнать о создании предметов интерьера из подручных материалов. В 13:00 участники научатся выкладывать панно из мозаики.

Для участия в бесплатных занятиях нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ. Там же можно ознакомиться с расписанием всех творческих мероприятий.

До этого сообщалось, что международный праздник весеннего равноденствия — Навруз — пройдет в Москве 27 марта в онлайн-формате.