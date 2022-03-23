В МИД РФ заявили, что Россия и Украина провели два обмена пленными

Фото: МИД РФ

Россия уже два раза обменялась пленными с Украиной. Об этом в среду, 23 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тем самым ответив на просьбу журналистов прокомментировать слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам заседания глав МИД и минобороны стран Евросоюза 21 марта.

Захарова уточнила, что Европа не смогла сделать правильных выводов из последствий бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии американской авиацией. Главная проблема, по словам официального представителя МИД РФ, заключается в «желании Брюсселя и стоящего за ним Вашингтона вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран».

На данный момент Запад обвиняет РФ в попытке направить украинских беженцев в Европу, хотя Киев сам не дает гражданским эвакуироваться в Россию, подчеркнула она. ЕС также стоит на стороне Штатов и ни разу не высказывался в защиту русских, которые становятся жертвами насилия в Европе.

— В то же время Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как «живым щитом» и не блокировали их выход в Россию, передает слова официального представителя МИД РФ РИА Новости.

23 марта Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытках «неумело играть» на трагедии холокоста.