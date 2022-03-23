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Захарова заявила, что Зеленский пытается «неумело играть» на трагедии Холокоста

Юлия Курганова

Политика
Захарова заявила, что Зеленский пытается «неумело играть» на трагедии Холокоста
Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский неумело пытался играть на трагедии, которая произошла с еврейским народов во время Второй мировой войны, он провел искусственные параллели между Холокостом и нынешней ситуацией на Украине. Такое мнение высказала во вторник, 22 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина — в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине, — сказано в ее комментарии, который размещен на сайте министерства.

Захарова отметила, что украинский лидер сказал полный абсурд, сравнивая РФ, которая «внесла ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом».

Она напомнила, что именно жившие на Украине евреи в полной мере ощутили на себе жестокость нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников.

22 марта посольство РФ в Соединенных Штатах дало ответ на публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе есть «фильтрационные лагеря», которые создали российские военные. В статьях говорится, что людей вывозят по спискам, чтобы в соответствии с ними часть граждан «ликвидировать», а других «загнать в лагеря для работы».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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