«Ложь перешла все границы»: посольство РФ опровергло наличие лагерей в Мариуполе

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Посольство РФ в Соединенных Штатах дало ответ на публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе есть «фильтрационные лагеря», которые создали российские военные. В статьях говорится, что людей вывозят по спискам, чтобы в соответствии с ними часть граждан «ликвидировать», а других «загнать в лагеря для работы». В частности, об этом писали Fortune, Guardian и Washington Post.

— Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши». Подчеркиваем: в данном случае речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий. Военнослужащие во избежание диверсионных операций украинских нацбатальонов тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы, — сообщили во вторник, 22 марта, в дипмиссии в Telegram-канале.

Там отметили, что военные будут задерживать «всех бандитов и фашистов», а для мирного населения никаких угроз нет.

Также в российском посольстве подчеркнули, что западной прессе стоит сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, использующих своих граждан в качестве «живого щита».

— Точно так же в 1945 году поступали нацисты в осажденном Берлине, — указали дипломаты.

В посольстве РФ добавили, что «разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду» — в интересах всего мира.

21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.