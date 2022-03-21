МО: Киев приказал нацбатальонам покидать Мариуполь под видом мирных жителей

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Киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ». Они уезжают из города, переодевшись в гражданскую одежду, зачастую используя гуманитарные коридоры, добавил генерал.

— 20 марта террористы батальона «Азов» убили родителей двоих детей и, прикрываясь этими детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье. Но были выявлены и задержаны российскими военнослужащими. Дети спасены, им оказывается необходимая помощь, — рассказал Мизинцев.

Он заявил, что отказом на гуманитарные предложения России по Мариуполю украинские власти продемонстрировали безразличие к своим гражданам, передает РИА Новости.

21 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несколько тысяч представителей нацбатальнов Украины находятся в Мариуполе. Город не сможет быть полностью безопасным «завтра или послезавтра», уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.