Премия телеканала RU.TV состоится в поддержку российской музыкальной индустрии

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

28 мая в «Крокус Сити холле» пройдет 11-я Русская музыкальная премия телеканала RU.TV, главной миссией которой станет поддержка русской музыкальной индустрии.

— Музыка обладает колоссальной объединяющей силой. Мы со всей страной и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами, — рассказал руководитель Дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской Медиагруппы», главный редактор и продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

На сцену в этот день выйдут Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Земляне», Елена Север, Zivert, Ирина Дубцова, Клава Кока, Artik & Asti, Артур Пирожков, Мот, Маша Вебер, Niletto, Ольга Бузова, Мари Краймбрери, Слава, Люся Чеботина, Ханна, HammAli & Navai и другие.

Билеты можно приобрести на сайте телеканала RU.TV и в кассах партнеров.