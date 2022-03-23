Инфекционист перечислила опасные последствия «стелс-омикрона»

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Последствия коронавирусной инфекции по-прежнему способны стать фатальными для организма. Об этом напомнила инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

В настоящее время вс чаще встречается «стелс-омикрон». Его основные симптомы это насморк, ангина, кашель, может быть воспаление легких. Также возможны серьезные осложнения после перенесенного заболевания.

Светалана Малиновская отметила что часто встречаются тромбы, которые могут привести к ампутации конечности. Также может произойти потеря зрения. Кроме того возможны тахикардии, проблемы с сахаром, диабет, сосудистые нарушения, инсульты.

По ее словам, теперь омикрон в одинаковой степени не щадит детей и взрослых: количество заболевших сравнялось в равных пропорциях. В связи с этими особенно важно вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее в Китае сообщили о новом подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новые рекордные вспышки коронавируса зафиксированы в 28 провинциях Китая. Особую тревогу вызывает недавно выявленная форма африканского варианта, известная под именем «стелс-омикрон», передает argumenti.ru.

До этого врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России.