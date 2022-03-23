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В народе день 24 марта получил названия Антип-зубник, Софрон, Евфимий и Заря-кукушка.

Эта дата состоит из парных чисел, поэтому 24 марта идеально подходит для сведения любовных пар. На протяжении всей истории знахари в этот день читали заговоры и привязывали мужчин к женщинам с помощью народных методов.

Приметы погоды

Если 24 марта мыши бегут на поля, то год, вероятнее всего, не принесет большого урожая. Если журавли летят быстро и низко, то ожидается плохая погода. Если на пруду появился лебедь, то впереди будут стоять теплые и солнечные дни.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь деньги 24 марта

Двадцать два года назад в России учредили День штурмана Военно-воздушных сил РФ. Данный праздник отмечают 24 марта.

Также 24 марта отмечают День борьбы с депрессией.

Также эта дата является днем рождения куриного окорочка. В 1990 году глава Советского Союза Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший подписали соглашение о поставках куриных ножек в СССР. 24 марта считается датой, когда поставки прошли таможенный контроль.

Кроме того, 24 марта 1802 года английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. Спустя 20 лет в этот же день была запатентована первая типографская наборная машина.

В этот день родились: американский иллюзионист Гарри Гудини, певица Клавдия Шульженко, народный артист РФ Александр Буйнов и актриса театра и кино Виктория Толстоганова.

Именины отмечают: Ефим, Берта, Георгий, Иван.