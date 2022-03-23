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Эксперты рассказали, чем можно заменить сахар с пользой для здоровья.

Первый вариант — фруктоза. Ее можно добавлять в чай или компот, в некоторые блюда даже страдающим от диабета второго типа.

Сорбит часто входит в состав сиропов от кашля, диетических продуктов, кондитерских изделий и даже жевательной резинки. В большом количестве использовать его не стоит, но в небольших дозах он может стать альтернативой сахару.

Стевия относится к растительным подсластителям. Стевию в разумных количествах можно употреблять диабетикам и тем, кто сидит на низкоуглеводной диете. Еще один заменитель сахара — агава. У ее нектара невысокий гликемический привкус, приятный, хоть и специфичный вкус.

Также не стоит забывать про мед. В этом продукте содержится большое количество фолиевой кислоты, витаминов E, C, K, группы B, провитамина А, передает Царьград.

21 марта вице-премьер России Виктория Абрамченко опровергла слухи о дефиците сахара в стране. По ее словам, имеющихся запасов продуктов хватит на удовлетворение спроса населения, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов считает, что из-за роста цен на яйца в России могут подорожать хлеб, макароны и соусы.