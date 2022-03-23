Подмосковные производители хлебобулочной продукции получат субсидии от областного бюджета

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Производители хлебобулочной продукции Подмосковья получат от областного бюджета субсидии, что даст возможность компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции. На эти цели власти региона выделили около 100 миллионов рублей.

Субсидии будут получать производители с зафиксированной отпускной стоимостью продукции.

Сообщается, что в отрасли на 25-40 процентов выросли цены на сырье и упаковку

На территории Московской области работают более сорока крупных и около шестидесяти малых и средних предприятий хлебопекарной отрасли. На них трудятся более девяти тысяч человек. По объему производства хлеба Московская область в 2021 году вышла на первое место в России — более 406,3 тысячи тонн, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что торговые сети предложат отечественным производителям особые льготные условия. Один из крупных девелоперов объявил о запуске программы поддержки российских марок одежды, обуви и аксессуаров, предлагая им особые условия аренды торговых площадей и маркетинговую поддержку при запуске новых точек.