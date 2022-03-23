МВД: Количество преступности в интернете сократилось после начала спецоперации на Украине

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В среду, 23 марта, МВД сообщило о резком сокращении киберпреступности после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что в период с 24 по 28 февраля IT-мошенничеств в Москве не было зарегистрировано вообще.

— С начала проведения военной специальной операции на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, составил 95–97 процентов, — цитирует РИА Новости начальника столичного главка полиции Олега Баранова во время заседания Мосгордумы.

Баранов также добавил, что с начала года уровень такого рода мошенничеств стабилизировался, а затем опустился.

Накануне СМИ сообщили, что в Сеть утекли данные банковских карт тысяч россиян.