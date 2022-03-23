График движения поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении будет изменен 25-27 марта

Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

С 25 по 27 марта будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресса» на Шереметьевском направлении, часть рейсов окажутся отмененными. Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с проведением работ на участке Лобня — Шереметьево по подготовке инфраструктуры к запуску новой линии в одноименный аэропорт. При этом во время перерыва в движении поездов люди смогут добраться в аэропорт на экспресс-автобусах «Аэроэкспресса» от станции метро «Ховрино». Такая поездка займет 20 минут.

— 25 марта все аэроэкспрессы в течение дня будут курсировать по стандартному расписанию за исключением рейсов отправлением с Белорусского вокзала в 23:14, 23:46 и 00:31 – они будут отменены. 26 марта движения аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево не будет <...> 27 марта будут отменены утренние аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала отправлением в 4:43, 5:29, 5:48. Все остальные рейсы будут осуществляться по стандартному графику, — говорится в сообщении.

Во вторник, 22 марта, стало известно, что компания «Аэроэкспресс» запустила новый маршрут от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Отмечается, что дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут.

Также мэр Москвы Сергей Собянин 21 марта рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале. Глава города отметил, что в ходе работ построят станцию с современной пассажирской инфраструктурой вместо старой остановки с устаревшими платформами.