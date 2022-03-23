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Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 122 доллара за баррель впервые с 9 марта

Полина Долганова

В мире
Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 122 доллара за баррель впервые с 9 марта
Фото: depositphotos

Цена нефти марки Brent на британской бирже ICE превысила 122 доллара за один баррель впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 23 марта.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что цена на нефть способна вырасти до 300 долларов за баррель, если страны откажутся от поставок из России. РФ, добавил он, будет перенаправлять поставки топлива с Запада на Восток. Нефтяные компании занимаются этим в настоящее время, при этом продажа топлива возможна и с дисконтом.

23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль. Российский лидер также попросил правительство уведомить «Газпром» о необходимости внести изменения в действующие контракты.

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