Дом у памятника Ленина в Пресненском районе капитально отремонтируют в этом году

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, улица Климашкина, 22 Карта всех событий

В столице в 2022 году полностью завершится комплексная программа, в ходе которой специалисты выполнят ремонтные работы в многоквартирном доме в Пресненском районе. Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Дом расположен по адресу: улица Климашкина, дом 22. Это многоквартирный дом, который был построен в 1928 году. В рамках капитального ремонта собираются восстановить крышу, подъезды и внутридомовые инженерные системы.

— На крыше уже завершились работ <...> В настоящее время ведутся работы по обновлению подъездов. На все стены и потолки будет нанесен новый слой штукатурки, все скосы и старые трещины будут заделаны <...> В дополнении будет проведена работа по демонтажу старой плитки, её заменит новая крупноразмерная <...> В доме полностью заменят старые инженерные системы внутридомового пользования. Системы холодного и горячего водоснабжения обеспечат комфортабельное проживание жильцам. Канализация и центральное отопление также будут заменены в рамках комплексной программы ремонта, — говорится в релизе.

Также стало известно, что осенью этого года в Хамовниках будет завершен капитальный ремонт доходного дома 1914 года постройки. В шестиэтажном жилом доме заменили сеть электроснабжения. Сейчас в нем проходят ремонтные работы подъезда.

Помимо этого, до конца 2022 года собираются отремонтировать доходный дом 1913 года в Красносельском районе Москвы. В рамках капремонта будет проведен комплекс работ: ремонт фасада, подвального помещения, а также ряда инженерных систем