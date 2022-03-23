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Собутыльники ударили и обокрали женщину во время распития алкоголя в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Собутыльники ударили и обокрали женщину во время распития алкоголя в Москве
Фото: pexels.com
Красногвардейский проезд, дом 7 Карта всех событий

Знакомые ударили женщину по голове и обокрали во время совместного распития спиртных напитков в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел во вторник, 22 марта, по адресу первый Красногвардейский проезд, дом 7.

Женщина в возрасте 47 лет рассказала полиции, что во время совместного распития алкогольных напитков по указанному адресу знакомые ударили ее тупым предметом по голове и украли у нее мобильный телефон.

В настоящее время личность злоумышленников устанавливается.

22 марта москвича приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы. Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 12 сентября 2021 года в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого. Компания мужчин распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя участниками застолья разгорелся конфликт. В результате один из них ударил оппонента в лицо, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

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