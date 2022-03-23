Неизвестный украл из автомобиля BMW крупную сумму денег в Хамовниках

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Малая Пироговская, дом 14, строение 1. Карта всех событий

Неизвестный украл 20 тысяч долларов, 200 тысяч рублей и тысячу евро из автомобиля BMW в Хамовниках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел во вторник, 22 марта. Примерно в 17:30 в этот день неизвестный гражданин украл вышеуказанную сумму денег из автомобиля, который был припаркован по адресу улица Малая Пироговская, дом 14, строение 1.

Уточняется, что деньги лежали в двух барсетках на переднем пассажирском и заднем сиденьях.

По словам потерпевшего, машина была закрыта и стояла на сигнализации.

По данному факту проводится проверка.

22 марта в Юго-Восточном административном округе Москвы неизвестный вынес товары из продуктового магазина на общую сумму не менее 2,5 тысячи рублей.

До этого стало известно, что в ЮВАО житель столицы ограбил игровой клуб, украв несколько видеокарт. Размер нанесенного ущерба составил 17 тысяч рублей.