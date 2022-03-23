Неизвестный выкрал колесные колпаки на 8000 рублей на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Злоумышленник снял и выкрал колпаки с колес машины в Юго-Восточном административном округе столицы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что с колес ее автомобиля сняли колпаки. Уточняется, что стоимость ущерба гражданка оценивает в 8 000 рублей. Ее машина была припаркована на улице Краснодонская.

В ходе розыскных работ сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя столицы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Помимо этого, ее отпустили из-под стражи по подписке о невыезде, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что неизвестный украл 20 тысяч долларов, 200 тысяч рублей и тысячу евро из автомобиля BMW в Хамовниках. На данном этапе проводится проверка.

Также сообщается, что в Таганском районе столицы неизвестный обокрал и избил пенсионера в возрасте 66-ти лет. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего гражданина.