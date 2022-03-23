Неизвестный выкрал велосипед стоимостью 21 тысяча рублей на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Злоулышенник выкрал велосипед из подъезда жилого дома в Рязанском районе столицы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствиям, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него выкрали велосипед, который он оставил на первом этаже подъезда жилого дома на улице 1-я Новокузьминская. Материальный ущерб составил 21 500 рублей.

В ходе розыскных работ сотрудникики уголовного розыска задержали 39-летнего горожанина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Также его отпустили из-под стражи по подписке о невыезде, говорится в сообщении.

Во вторник, 22 марта, знакомые обокрали и ударили женщину по голове во время совместного распития алкогольных напитков в Москве. На данном этапе сотрудники полиция пытаются установить личности злоумышленников.

Также стало известно, что в центре столицы из магазина украли дорогостоящую статуэтку. Сумма материального ущерба составила 14 078 рублей 45 копеек.