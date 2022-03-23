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Злоумышленник выкрал телефон у женщины в ее квартире на юго-востоке Москвы

Араз Салехов

Происшествия
Злоумышленник выкрал телефон у женщины в ее квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Неизвестный украл мобильное средство у женщины в ее же квартире в Рязанском районе Москвы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее ограбили у себя же в квартире. По ее словам, мужчина, который находился у нее дома, забрал принадлежащий ей телефон и впоследствии не вернул его. Сумма ущерба составила 10 400 рублей. Инцидент произошел на Рязанском проспекте.

В ходе розыскных работ сотрудники полиции задержали 45-летнего иногороднего приезжего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». При этом ее отпустили, избрав меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее стало известно, что житель столицы снял и выкрал колпаки с колес машины в ЮВАО Москвы. Уточняется, что стоимость ущерба гражданка оценивает в 8 000 рублей.

Также сегодня сообщили, что в Рязанском районе столицы злоулышенник выкрал велосипед из подъезда жилого дома. Материальный ущерб составил 21 500 рублей.

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